1320 إصابة و12 وفاة بكورونا فى عمان

سجلت وزارة الصحة العمانية، 1320 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و12 حالة وفاة وتعافي 920 شخصًا.وذكرت الصحة العمانية- وفقًا لوكالة الأنباء العمانية، اليوم الخميس، أن عدد الحالات المحتجزة بالمستشفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 96 حالة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 652 حالة، فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى 204 حالات.وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة بالإصابة في السلطنة 168 ألفًا و5 حالات، والمتعافين 149 ألفًا و969 متعافيًا، بنسبة شفاء تصل إلى 89.2% والوفيات 1747، بنسبة 1%.