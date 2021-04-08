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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2906 إصابات و40 وفاة بكورونا في النمسا

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:54 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن تسجيل 2906 إصابات جديدة و40 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقال بيان لوزارة الصحة، اليوم الخميس، إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 568 ألفا و914 حالة، تعافى منها 525 ألفا و682 حالة، بينما توفي 9586 حالة.

وذكر البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 2416 حالة، منها 578 حالة في العناية المركزة، بينما تلقى التطعيم بلقاح كورونا مليونا و872 ألفا و531 شخصا.

وأوضح البيان أن الإصابات الجديدة توزعت على الولايات الفيدرالية على النحو التالي: بورجنلاند 93، وكارينثيا 164 والنمسا السفلى 365، والنمسا العليا 504 وسالزبورج 121 وستيريا 341 وتيرول 197 وفورارلبرج 98 وأخيرا العاصمة فيينا 1023 حالة.

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