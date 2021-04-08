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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزيرة التخطيط: 295 مليار جنيه حجم الاستثمارات الحكومية العام المالي المقبل

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:02 م
هالة السعيد
هالة السعيد
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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إن حجم الاستثمارات الحكومية بخطة العام المالي القادمة 2021-2022 يقدر بنحو 295 مليار جنيه.

وأوضحت السعيد، اليوم الخميس، أنه في ضوء استمرار جائحة كورونا ستركز الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم على المبادرات الصحية وتنمية الأسرة المصرية ودعم المرأة، فضلًا عن تركيزها على التوسع في التعليم وإقامة الكليات التكنولوجية والجامعات الأهلية والمدارس التطبيقية والفنية.

وأشارت إلى التوسع في عملية الرقمنة توصيل خدمات الإنترنت للمناطق الأقل حظًا والأكثر فقرًا، فضلًا عن رفع كفاءة خدمات الإنترنت بجانب تكليف الصناعة للاعتماد بصورة أكبر على المنتجات الوطنية خلال الفترة الراهنة مع إعادة توزيع سلاسل القيمة على مستوى العالم.

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