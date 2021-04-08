وزيرة التخطيط: 295 مليار جنيه حجم الاستثمارات الحكومية العام المالي المقبل

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إن حجم الاستثمارات الحكومية بخطة العام المالي القادمة 2021-2022 يقدر بنحو 295 مليار جنيه.وأوضحت السعيد، اليوم الخميس، أنه في ضوء استمرار جائحة كورونا ستركز الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم على المبادرات الصحية وتنمية الأسرة المصرية ودعم المرأة، فضلًا عن تركيزها على التوسع في التعليم وإقامة الكليات التكنولوجية والجامعات الأهلية والمدارس التطبيقية والفنية.وأشارت إلى التوسع في عملية الرقمنة توصيل خدمات الإنترنت للمناطق الأقل حظًا والأكثر فقرًا، فضلًا عن رفع كفاءة خدمات الإنترنت بجانب تكليف الصناعة للاعتماد بصورة أكبر على المنتجات الوطنية خلال الفترة الراهنة مع إعادة توزيع سلاسل القيمة على مستوى العالم.