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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزيرة الصحة: على العالم إعادة تعريف حقوق الإنسان بعد جائحة كورونا

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:47 م
هالة زايد
هالة زايد
محمد الشريف
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قالت هالة زايد، وزيرة الصحة، إن أكبر اختبار جماعي لكل دول العالم هو جائحة كورونا، ويجب على العالم فيما ما بعد الجائحة إعادة تعريف حقوق الإنسان ووضع أولويات لحقوق الإنسان، فأهم حق هو الحق في الحياة والصحة.

وأضافت خلال مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، والذي ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، مصر تعمل على تحقيق التنمية المستدامة للأمم المتحدة ووزارة الصحة تسعى لصحة جيدة وتعزيز الرفاع للجميع في جميع الأعمار بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية ولتحقيق أهداف حمايته من خلال تشريعات ترسخ لمبدأ الصحة والتغطية الصحية الشاملة وحماية الأسر من الفقر.

وقالت لقد قضينا على قوائم الانتظار، وخفضنا الانتظار من 40 إلى 17 يومًا آملين الانتهاء من قوائم الانتظار ومن ضمن المبادرات التي تعد حق للطفل هو علاج تقزم الأطفال وفتحنا 800 مركز للمتابعة وأتحنا لهم الأدوية والأغذية لتحسين الوجبة المدرسية، مضيفة كشفنا أكثر من ٣ آلاف حالة سرطان ثدي في المراحل الأولى والثانية، قائلا: "إن مصر سباقة في وضع دستور 2014 منها الحق في الصحة طبقا لمواده بالمواد 18 و79 و80 و81 والتي تنص على أن تلتزم الدولة بتأمين صحي شامل".

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