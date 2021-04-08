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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مذبحة «سان بارتيليمي».. حتي المسيحية قتلت باسم الدين

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:43 م
علي الحفناوي
علي الحفناوي
نضال ممدوح
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يعد القتل باسم الدين ظاهرة قديمة في تاريخ البشرية٬ بل من قدم الأديان بحد ذاتها، لم تقتصر علي دين دون غيره٬ ولا جماعة بشرية دون الأخري٬ فعلي سبيل المثال وليس الحصر٬ الحروب الدينية في أوروبا والتي أندلعت مع بدء الإصلاح البروتستانتي بقيادة مارتن لوثر في القرنين الــ 16 والــ17 وحتي بداية القرن الـ 18 حتي أنها قضت علي ثلث سكان ألمانيا، أيضا في مصر قتلت عالمة الرياضيات والفيلسوفة "هيباتيا" علي يد متطرفين مسيحيين بتهمة السحر والهرطقة.

وفي كتابه حكايات تاريخية من هنا وهناك" الصادر حديثا عن دار العين للنشر٬ يذكر مؤلفه علي الحفناوي٬ أنه في عام ١٥٧٢ اندلعت بمدينة باريس أبشع مذبحة عرفها التاريخ٬ راح ضحيتها رجال ونساء وأطفال٬ بلغ عددهم في يومها الأول ثلاثة آلاف شخص٬ ثم امتدت أحداث تلك المجزرة إلي العديد من المدن الفرنسية٬ حتي وصل عدد الضحايا إلي ثلاثين ألفا.

فقد انطلقت جموع الأهالي من الكاثوليك في نشوة دينية غير مسبوقة٬ باسم حماية معتقداتهم وحماية الكنيسة وبابا الفاتيكان٬ في حرب هيستيرية ضد غيرهم من المسيحيين المنتسبين للعقيدة البروتستانية٬ واختفت كل مشاعر الإنسانية أثناء تلك الهوجة٬ فقتلوا وذبحوا كل من تشككوا في عدم انتسابه للمذهب الكاثوليكي٬ أو تشككوا في حمايته لأفراد منتسبين للبروتستانت. لقد قتلوهم وقتلوا نسائهم وأطفالهم بلا رحمة. وسميت هذه الأحداث بمذبحة "سان بارتيليمي".

هربت كثير من العائلات البروتستانت إلي جنوب فرنسا٬ حيث كانت أعدادهم كافية للدفاع عن أنفسهم٬ إلا أن الهجوم المستمر عليهم أدي أيضا إلي هروب الكثير منهم إلي مدينة جنيف بسويسرا٬ مثلما فعل القس الفيلسوف جان كالفان٬ لينعم بحرية نشر مذهبه. واستمرت تلك الهجرات عبر السنين طويلا٬ حتي إنني أذكر حالة جدتي لأمي الفرنسية المولد٬ وقد هجر أهلها البروتستانت إلي جنيف في نهاية القرن الـ19 هربا من اضطهاد الكاثوليك بمدينة "نيم" في جنوب فرنسا. 

ويتابع الحفناوى: لم يتفق المؤرخون علي تفاصيل الأسباب التي أدت إلي حدوث تلك الهوجة الإجرامية٬ ذات النزعة الحيوانية والقناع الديني٬ ولا تزال الاختلافات العقائدية حتي يومنا هذا تؤثر علي وضوح الرؤية التاريخية وتحليلها. ومن التسلسل التاريخي لتلك الفترة٬ واستخلاص الدروس التاريخية نظرا لما تمر به بلادنا من استقطاب حول المفاهيم الدينية التي قد تؤدب بنا إلي أوضاع أبشع من تلك المذبحة التاريخية التي تمت باسم حماية المعتقدات الدينية.


وقال: قد تكون للمذهب البروتستانتي جذور تعود إلي القرن الـ11 الميلادي٬ إنما نشأة هذا المذهب بصفة رسمية محددة كانت عام 1517 قبل المذبحة بخمسة وخمسين عاما٬ وكان الداعي لها القس المسيحي الألماني مارتن لوثر الذي صاغ وثيقة "الخمس وتسعون رسالة أو أطروحة" اعتراضا علي مفاهيم وممارسات الكنيسة الكاثوليكية٬ وأضيفت لها أبحاث وأعمال القس الفيلسوف جان كالفان. ونظرا لقيام ذلك المذهب أساسا اعتراضا علي ممارسات الكنيسة٬ فتمت تسمية تلك الجماعة بالمعترضين أي "البروتستانت".


ويوضح المؤلف أهم نقاط الاختلاف بين البروتستانت والكاثوليك:
مرجع البروتستانت الأوحد هو (العهد القديم والجديد) ولا يعترفون بالأعراف والتقاليد التي امتلأت بالتفسيرات المتشددة ذات الطابع المسيس.
يرفض البروتستانت أي دور لأفراد وضعوا أنفسهم فوق مستوي العامة للوساطة مع الخالق (القس والراهب) ولا يوجد لديهم إلا مرشدون وعلماء (رجال ونساء) لهم دور استشاري فقط تجاه العامة٬ وليس لهذا الاستشاري أي دور في منح صكوك الغفران كما يفعل القس الكاثوليكي مقابل الاهتراف بالذنوب.
لا يعترف البروتستانت بالبابا سواء الكاثوليكي أو الأرثوذكسي ولا أي دور أو شكل قدسي لرجال الكنيسة من الأساقفة ورجال الكهنوت.

يحق لرجال الكنيسة البروتستانتية٬ نظرا لصفتهم الاستشارية الزواج مثلهم مثل العامة.
لا يوجد لدي البروتستانت قديسون٬ بالتالي لا وجود لذكرهم في الصلاة كوسطاء مع الخالق٬ حتي أن السيدة العذراء نفسها لا دور وسيط لها٬ ويعتبر كل شخص مسئولا عن أعماله مباشرة أمام الخالق.
لا يمارس البروتستانت صلاتهم بأداء علامة الصليب٬ كما يفعل الكاثوليك٬ فهم يعتبرون تلك الشعائر من بقايا الوثنية.يشجع البروتستانت أداء الأعمال المفيدة أو الخيرية مباشرة لغيرهم٬ دون وساطة للكنيسة.

وبالعودة إلي مذبحة "سان بارتيليمي" سنجد أن الكنيسة الكاثوليكية لعبت دورا خفيا٬ لإشعال الفتنة بين المسيحيين من الطائفتين٬ في حين كانت الملكية الفرنسية (خصوصا الملك شارل التاسع وأمه كاترين دي ميديسيس) في ذلك الوقت تحاول الحفاظ علي السلام الاجتماعي بعد عهود من الحروب الدينية٬ حتي أنها ضمنت ضمن العائلة الملكية عددا من البروتستانت٬ لكن يبدو أن بعض خبثاء الكاثوليك نجحوا في زرع الفتنة التي تسببت في تلك المذبحة٬ عن طريق تدبير حادث لمحاولة اغتيال أمير البحار "كوليني" وانتهت بعدها بأيام بمصرعه فعلا أثناء المذبحة.

ويختتم الحفناوي: الدرس المستفاد من تلك الأحداث التاريخية هو٬ سهولة زرع الفتنة بين العامة باسم الدين٬ وبأسلوب يؤدي للقتل والاغتيال دون إحساس بالذنب. وما أساليب داعش بجديدة في تاريخ البشرية. أما الدرس الثاني فهو أن قيام رجال الدين بلعب أدوار سياسية٬ لا يوجد غرض من ورائها إلا السيطرة والسلطة المطلقة٬ وكلما حدث ذلك انهارت القيم الدينية والعقائد لصالح رجال الكهنوت. 

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