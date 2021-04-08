عائشة بن أحمد: متحمسة لدوري في مسلسل «لعبة نيوتن»

أعربت الفنانة عائشة بن أحمد عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "لعبة نيوتن" والمقرر عرضه في موسم رمضان، معتبرة أنها محظوظة بهذه التجربة وتحمست لها كثيرا.وقالت عائشة - في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن المسلسل ينتمي للدراما الاجتماعية الرومانسية في إطار من التشويق والإثارة، لافتة إلى أن دورها في المسلسل ينسجم مع طريقة اختيارها للأدوار في ألا تكون عشوائية.وتوقعت أن يحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه نظرا لموضوعه المختلف وقصته المشوقة التي حمستها على المشاركة فيه.ويعتبر المسلسل من الأعمال المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة كورونا، حيث كان يفترض عرضه في رمضان الماضي.وأثار برومو المسلسل جدلا بمجرد نشره على السوشيال ميديا، ووصلت مشاهداته إلى 90 ألف مشاهدة منذ طرحه.وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حول زوجة تنشأ بينها وبين زوجها العديد من الخلافات، بعد قصة حب بينهما، وصارت حديث الجميع من حولهما، فتقرر إنهاء حياتها الزوجية، وتبتعد عن المشكلات التي تواجهها، وتقرر السفر للخارج.يشارك في بطولة المسلسل منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وسيد رجب، وحنان يوسف، ومحمد التاجي ومن تأليف وإخراج تامر محسن.