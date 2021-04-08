«الصحة»: وصول 900 ألف جرعة من لقاح سينوفارم خلال أيام

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان عن وصول 900 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال أيام، موضحًا لـ"الدستور" أنه يتم التوسع في الفئات المستحقة لتلقي اللقاح بالتزامن مع الحصول على المزيد من دفعات لقاحات فيروس كورونا المستجد.وأشار المصدر إلي أن مصر استقبلت حتى الآن 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "أسترازينيكا" كأول دفعة ضمن اتفاقية "كوفاكس" يوم الأربعاء الماضي، بالتعاون مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال (GAVI)، وذلك ضمن 40 مليون جرعة يتم استقبالها تباعًا على مدار عام 2021، بالإضافة إلى 50 ألف جرعة من نفس اللقاح تم استقبالها في شهر يناير الماضي، كما تم استقبال 680 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" على مدار الفترة الماضية.