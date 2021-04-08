رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
سيد عبدالحفيظ يحذر "كهربا" بسبب أزمة "ميدو وفتحي"
الخميس 08/أبريل/2021 - 12:38 م
كهربا
طباعة
عقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق حذره من استمراره في الخروج عن النص في الآونة الأخيرة بعد انتهاء الإيقاف.
اضغط للتفاصيل.
موضوعات متعلقة
مواعيد عمل البنوك في رمضان
إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»
«الصحة»: وصول 900 ألف جرعة من لقاح سينوفارم خلال أيام
زاهي حواس يعلن اكتشاف «المدينة الذهبية المفقودة» في الأقصر
الصور
جامعة أسيوط تطلق برنامجًا عن تسجيل الإقرار الضريبي الإلكتروني
إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط
محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه ديروط المرشحة
جامعة أسيوط تتأهل لمسابقة الأمم المتحدة لريادة الأعمال
الدستور فى جولة داخل أقدم ورشة لتغليف المصاحف فى مصر (صور)
الأكثر قراءة
الحكومة تنفي إلغاء الدراسة بدءًا من شهر رمضان
غادة والي تعلن تفاصيل العملية «زناد 6».. مصادرة آلاف الأسلحة وعصابات التهريب
أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021
دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»
المزيد
إنفوجراف
أسبوع الانتصارات الكبرى
10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم
22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»
أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)
نجم الساعة
ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم
منوعات
الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل
ميامي بيتش الأمريكية ترفع حظر تجول «احتفالات الربيع»
إغلاق أماكن الترفيه في بانكوك و40 إقليما أسبوعين لاحتواء كورونا
الكويت: تغير لون البحر في الدوحة الغربية سببه قلة الأوكسجين بالماء
المزيد
أيام زمان
اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى
«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي
«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية
«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟
المزيد
مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد
الثقافة
«حنين مبعثر» و«دياسبورا».. جديد دار عناوين بوكس للنشر
«الثقافة» تحتفل بافتتاح قصر العريش.. الليلة
اليوم.. آخر ليلة لمسرحية «قواعد العشق 40» على مسرح السلام
معركة العقول.. «تكنولوجيا الصراعات».. كتاب يرصد أنماط الحروب الإلكترونية
المزيد