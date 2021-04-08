سيد عبدالحفيظ يحذر "كهربا" بسبب أزمة "ميدو وفتحي"





عقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق حذره من استمراره في الخروج عن النص في الآونة الأخيرة بعد انتهاء الإيقاف.