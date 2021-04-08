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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير القوى العاملة يسلم 112 شهادة إتمام تدريب بالوحدة المتنقلة في الفيوم

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:35 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، اليوم الخميس، 112 شهادات إتمام 9 دورات تدريبية للجنسين مجانا، على مهن الخياطة والتفصيل، وكهرباء تركيبات وسباكة صحية بوحدة التدريب المتنقلة التي وفرتها وزارة القوى العاملة لخدمة أبناء المحافظة، لتقدم تدريبات مهنية مميزة للشباب والفتيات على مختلف الحرف.

جاء ذلك على هامش زيارة الوزير لتسليم بوالص تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة بمحافظة الفيوم، وذلك بحضور علي أبو الحسن مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

وقال الوزير: إن التدريب على المهن المذكورة يأتي نظرًا لحاجة المجتمع وتخفيفًا لحدة البطالة وتنمية القدرات ومهارات الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وأوضح الوزير أن المديريات تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للراغبين في العمل بمنشآت القطاع الخاص بعد انتهاء الدورات التدريبية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال للراغبين في إقامة مشاريع خاصة بهم وتوفير مصادر التمويل المختلفة لتمويل مشروعاتهم، لإنشاء مشروعات صغيرة.

ووجه الوزير خريجي التدريب إلي ضرورة الاستفادة من الدورات التدريبية التي حصلوا عليها في مراكز التدريب المهني التابعة للمديرية ووحدة التدريب المتنقلة، في عمل مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لهم، أو التعاون مع بعضهم البعض في مشروعات، خاصة، مشيرا إلي أن تلك الدورات أعطت الفرصة للمتدربين من التعرف على بعضهم البعض والتنسيق فيما بينهم لأداء الأعمال بما يخدم المشروعات التي يمكن تنفيذها.

وأضاف الوزير أن جهاز تنمية المشروعات، و"مشروعك"، والمحافظة، على استعداد تام لتقديم الدعم اللازم لخريجي التدريب المهني في عمل مشروعات خاصة بهم وتقديم دورات تدريبية ومساعدتهم في التخطيط لمشروعاتهم وكيفية تحقيق النجاح فيها، وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك من خلال العديد من الأساليب التي يتيحها الجهاز.

ووجه الوزير مديرية القوي العاملة بالمحافظة بضرورة إعداد قواعد بيانات متكاملة لخريجي وحدات التدريب المتنقلة ومراكز التدريب المهني التابعة للمديرية، بحيث تشكل تلك القاعدة الأساس في تلبية احتياجات خريجي التدريب سواء بتوفير فرص عمل لائقة لهم في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة ومتابعتهم فيها، أو توجيههم ومساعدتهم في عمل مشروعات خاصة بهم.

وقال وزير القوي العاملة: إن هناك 27 وحدات تدريب متنقلة تجوب قري ونجوع المحافظات، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى، مشيرا إلى أن كل وحدة تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية فى كل قرية تتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظات، مؤكدًا أنه يتم متابعة هذه الآلية لتقييمها أولا بأول.

وكان الوزير قد وجه مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.
وزير القوى العاملة يسلم 112 شهادة إتمام تدريب بالوحدة المتنقلة في الفيوم
وزير القوى العاملة يسلم 112 شهادة إتمام تدريب بالوحدة المتنقلة في الفيوم
وزير القوى العاملة يسلم 112 شهادة إتمام تدريب بالوحدة المتنقلة في الفيوم
وزير القوى العاملة يسلم 112 شهادة إتمام تدريب بالوحدة المتنقلة في الفيوم
وزير القوى العاملة يسلم 112 شهادة إتمام تدريب بالوحدة المتنقلة في الفيوم
وزير القوى العاملة يسلم 112 شهادة إتمام تدريب بالوحدة المتنقلة في الفيوم

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