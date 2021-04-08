قرعة علنية لمستحقي مساكن الأولى بالرعاية بقرية المحرص في ملوى

أكد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، أنه يجري تحديد موعد لإجراء القرعة العلنية لتسليم الوحدات السكنية بقرية المحرص، والتي يبلغ عددها 75 وحدة للأسر الاولى بالرعاية فى حضور جميع المستحقين، مع الانتهاء من جميع اللجان والإجراءات الإدارية بواسطة الوحدة المحلية لمجلس قروى قلندول.وأضاف رئيس مدينة ملوي، أنه تم اختيار المستحقين وفقًا لمجموعة من الضوابط والمعايير التي يسبقها إجراء أبحاث اجتماعية، للتأكد من مدى استحقاقهم وتطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وحرصًا على مبدأ الشفافية والوضوح في توزيع تلك الوحدات على مستحقيه، موضحا أن هناك اهتماما من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمحدودي الدخل والاسر الأولى بالرعاية، وحرصه الدائم على توفير سكن آمن للأسر الاولى بالرعاية وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.