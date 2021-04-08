حريق هائل بمخزن تابع لمديرية الصحة في الباجور

نشب حريق هائل في مخزن تابع لمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم، بقرية فيشا الصغري التابعة لمركز الباجور، وعلى الفور انتقل إلى مكان الحريق رئيس المدينة، ومدير الإدارة الصحية، والقيادات الأمنية بقسم شرطة، والقيادات التنفيذية بالمركز.و تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بنشوب حريق هائل في مخزن تابع لإدارة الباجور الصحية، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية لمحاولة السيطرة علي الحريق.من جهته قال الدكتور معتمد يوسف، مدير الإدارة الصحية بمركز الباجور، أنه تم الدفع بسيارات الإطفاء ولم يتم السيطرة على الحريق حتى الآن، موضحا أن الحريق نشب قبل ساعتين في محزن للأجهزة "المكهنة" والأخشاب، ولا توجد خسائر في الأرواح.