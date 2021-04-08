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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطل قتل سائق «توك توك» لسرقته بالبساتين

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:37 م
محكمة
محكمة
نجلاء رفاعي
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قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لاتهامه بقتل سائق توك توك لسرقته بالإكراه بمنطقة البساتين.

وجاء في أمر الإحالة أن «خ. ف»، عاطل، استدرج سائق توك توك لتوصيله واستغل صغر سنه، وهجم عليه وتعدى عليه بالضرب ولكن الآخر قاومه ورفض الاستسلام فطعنه بسلاح أبيض، وفر هاربًا.

وتبين أن المجني عليه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل إسعافه، وبإجراء التحريات تم التوصل إلى المتهم وضبطه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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