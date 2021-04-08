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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أوقاف الغربية»: انتهاء الاستعدادات في 4000 مسجد لشهر رمضان

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:33 م
الشيخ السيد محمد،
الشيخ السيد محمد، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلن الشيخ السيد محمد، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية، أن مديرية أوقاف الغربية انتهت من الاستعدادات الخاصة لاستقبال شهر رمضان الكريم داخل مساجد المحافظة، وتجهيزها وتكثيف حملات التطهير والتعقيم اليومية لها.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أن المحافظة أنهت جميع الاستعدادات الخاصة لاستقبال الشهر الكريم داخل 4 آلاف مسجد بـ 3 آلاف إمام، مع وجود ضوابط محددة والالتزام بالإجراءات الاحترازية من بينها ارتداء الكمامات والتباعد بين المصلين، مع إحضار سجادة صلاة خاصة لكل مصلٍ، مع غلق دورات المياه والأضرحة ودار المناسبات، وعدم إقامة موائد الرحمن، تنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف حرصا على سلامة المواطنين.

وأشار إلى أنه سيتم فتح جزء خاص بالسيدات في مسجد السيد البدوي بطنطا، لتوافر مرشدة دينية وهو المسجد الوحيد بالمحافظة والثالث على مستوى الجمهورية الذى يوجد به إشراف نسائي، لافتا إلى أن صلاة التراويح تبلغ مدتها نصف ساعة فقط مع صلاة العشاء وتم منع الاعتكاف هذا العام داخل المساجد وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية، وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية داخل المديرية لتلقى جميع الشكاوى، مهيبا بالمواطنين الالتزام بالتعليمات واتباع وسائل الوقاية.

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