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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان والإمارات تتعاونان فى تقنية لإنتاج الهيدروجين وسلسلة لتوريده

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:35 م
الهيدروجين
الهيدروجين
وكالات
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قالت وزارة الصناعة اليابانية، إن طوكيو وأبوظبي اتفقتا، اليوم الخميس، على العمل معًا على تقنية لإنتاج الهيدروجين وتأسيس سلسلة توريد دولية.

يشير هذا التآزر، الذي جاء في مذكرة تعاون بين الإمارات المنتجة للنفط واليابان المستوردة للطاقة، إلى الحماس المتزايد للاستثمار في الهيدروجين الذي يتيح إمكانية المساعدة في مكافحة تغير المناخ.

وحددت حكومة طوكيو هدفًا في ديسمبر هو تعزيز طلبها السنوى على الهيدروجين إلى ثلاثة ملايين طن بحلول 2030 من نحو مليوني طن الآن، وإلى 20 مليون طن بحلول 2050، في إطار استراتيجية نمو أخضر للوصول إلى صافي انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050.

والهدف من اتفاق اليوم الخميس، هو أن تصبح اليابان قادرة على استيراد هيدروجين من إنتاج الإمارات، والذي قد يُنتج من الوقود الأحفوري، لكن مع التقاط انبعاثاته واستخدامها في الصناعة.

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