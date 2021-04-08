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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«عبد الغفار» يتلقى تقريرًا حول أنشطة «تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار»

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:29 م
وزير التعليم
وزير التعليم
ريم محمود - اسراء جمال
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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حول أنشطة الهيئة خلال شهر مارس الماضي، والذي اُطلق خلاله النداء الأول لإنشاء معمل وطني لبحوث الفيروسات من الدرجة الثالثة.

وأضاف التقرير أن هذا النداء بهدف دعم إنشاء معمل وطني لأبحاث الأمراض المُعدية وتجهيزه وتزويده بالموارد البشرية والمادية المطلوبة لإجراء البحوث عالية الجودة، كما يهدف المعمل إلى بناء قدرات وطنية في مجال الأمراض الوبائية والمعدية وإجراء الأبحاث الخاصة باللقاحات والتحاليل المتخصصة، ويتم حاليًا تقييم المقترحات المُقدمة.

وأوضح التقرير أن هناك نداءًا مفتوحًا جديدًا لتمويل "مركز تميز في الحوكمة الحضرية القائمة على مشروعات عابرة الاختصاصات"؛ ويهدف إلى تطوير المناطق الحضرية الغير مُخططة من خلال التعاون بين الجامعات المصرية والمجتمع المحلي من أجل تطوير النماذج الاجتماعية والاقتصادية والرقمية، لإدارة وضبط النمو الحضري في مصر مع رسم خرائط باستخدام النماذج الرقمية.

وأشار التقرير إلى أنه تم الإعداد للنداء من خلال إعداد دراسة بناءًا على قواعد البيانات المتوفرة عن التخطيط العمراني والمناطق العشوائية في مصر، بمساعدة بنك المعرفة المصري، وسيتم تلقي المقترحات حتى الرابع عشر من أبريل الجاري.

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