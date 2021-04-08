«السلع التموينية» تعلن مناقصة جديدة لشراء 5000 طن زيت
الخميس 08/أبريل/2021 - 12:42 م
نرمين محمود الدهانطباعة
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة محدودة رقم 8 لسنة 2020-2021 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وتهدف المناقصة لتوريد بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 2000 طن زيت عباد، تسليم خلال الفترة من 15 مايو إلى 5 يونيو 2021.
وأوضحت أن جلسة فض المظاريف، ستكون يوم الأحد 11 أبريل 2021، الساعه 12 ظهرًا.
وأشارت إلى أن باقي الشروط والمواصفات، تطبق طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.
وتهدف المناقصة لتوريد بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 2000 طن زيت عباد، تسليم خلال الفترة من 15 مايو إلى 5 يونيو 2021.
وأوضحت أن جلسة فض المظاريف، ستكون يوم الأحد 11 أبريل 2021، الساعه 12 ظهرًا.
وأشارت إلى أن باقي الشروط والمواصفات، تطبق طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.