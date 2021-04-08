«السلع التموينية» تعلن مناقصة جديدة لشراء 5000 طن زيت

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة محدودة رقم 8 لسنة 2020-2021 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.وتهدف المناقصة لتوريد بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 2000 طن زيت عباد، تسليم خلال الفترة من 15 مايو إلى 5 يونيو 2021.وأوضحت أن جلسة فض المظاريف، ستكون يوم الأحد 11 أبريل 2021، الساعه 12 ظهرًا.وأشارت إلى أن باقي الشروط والمواصفات، تطبق طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.