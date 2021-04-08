ياسر عبد العزيز: نواجه جائحة معلوماتية تشكك في لقاحات كورونا

قال ياسر عبد العزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن دور الدولة لا ينسى بعد جائحة كورونا وبعض الأوضاع اتخذت مسارًا أفضل وعليها أن تبذل جهدا أكبر لتوفير اللقاح، مضيفا نريد أن نحسن مركزنا في الدول التي تتلقى اللقاح.وأوضح عبد العزيز خلال مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، والذي ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة المصرية تقوم بدورها بالفعل في توفير اللقاح، متابعا أنه بموافقة هذه الجائحة كان هناك جائحة أخرى وهي الجائحة المعلوماتية، لافتا إلى أن استطلاعات الرأي التي صدرت عن مراكز البحوث أثبتت أن نسبة 50% من الأشخاص تلقوا أخبارا مغلوطة بشأن كورونا، وهذه ملامح الجائحة المعلوماتية التي شككت في اللقاح، مشيرا إلى وجود عدد كبير منكر لمرضه، وهذه مجمل التحديات التي يواجهها العالم والمجال.وجه عبد العزيز، الشكر للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، على تنظيم مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، موضحا أنه يقدم من خلال هذا العمل أول استجابة معرفية واسعة لموضوع كورونا وحقوق الإنسان، والتماسك الكبير والحرص على أن تكون جميع الأطراف ذات الصلة موجودة وممثلة.وأضاف ياسر عبد العزيز خلال كلمته بالمؤتمر، أن الحق فى الصحة حق جوهري وأصيل من حقوق الإنسان منذ بدء التوافق الأممى على وجود شرعة دولية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المجتمع الدولى لديه مسئولية كبيرة فى إعانة الدول فى توفير الحد من الرعاية الصحية لمواطنيها.