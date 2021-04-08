ضمن «حياة كريمة».. جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية لقرى مطوبس

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، قافلة طبيه شاملة لأهالي قرية إبيانة والقرى المجاورة التابعة لمركز مطوبس، وشارك في القافلة كليات الطب البشرى والتمريض بالجامعة لتنفيذ قافلة طبية شاملة، وتوفير الأدوية اللازمة فى جميع التخصصات مجانًا وأعضاء هيئة التدريس والأطباء المشاركين فى القافلة.أشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور طارق عبدالباقي، وكيل كلية الطب البشري لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ومدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة نافع حمادة، و‏جرى الكشف المجاني على جميع المرضى على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين، كما تم صرف العلاج في تلك التخصصات بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة.و قدم فريق كلية التمريض عددا من الخدمات التمريضية المتمثلة في قياس نسبة السكر في الدم، والوزن، والطول، وقياس ضغط الدم، والخدمات التثقيفية وتقديم إرشادات للسيدات والأطفال، في العناية الشخصية، والتغذية السليمة مع تقديم التوعية الخاصة بالوقاية من مرض السكري، والضغط والتغذية الصحي وأيضا الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.وأوضح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن القوافل تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية، مشيرا إل أن تنظيم القوافل الطبية يعد أحد أهم وسائل خدمة المجتمع البيئي، وتأتي تفعيلا لدور الجامعة في وصول الخدمة الطبية للمرضى من أهالي المحافظة الأكثر احتياجا للرعاية تيسيرًا عليهم، وتقديم الخدمة على أكمل وجه، وأنه تم الكشف والتشخيص وتوزيع العلاج مجانا على 1352 حالة من أهالي قرية إبيانة والقرى المجاورة.و أكد رئيس الجامعة، استمرار تنظيم القوافل الطبية لخدمة القرى الأكثر احتياجًا بمراكز محافظة كفر الشيخ، استكمالًا لدور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة والاستفادة من الكفاءات الطبية في مختلف التخصصات والمجالات، حيث تهدف الجامعة إلى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة للطبقات غير القادرة.