مدبولي يهنئ أبناء سوهاج بالعيد القومي للمحافظة

تلقى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، برقية تهنئة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هنّأه خلالها وأبناء المحافظة بمناسبة ذكرى العيد القومي لسوهاج، والذي يوافق العاشر من أبريل كل عام.وجاء نص البرقية كالتالي: "يسرني أن أبعث إليكم وإلى أبناء محافظة سوهاج أخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وإني إذ أنتهز هذه المناسبة، أرجو لكم ولأبناء المحافظة دوام التوفيق والسداد لما فيه خير وازدهار مصرنا الغالية".وأعرب الفقي عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء بالإنابة عن أهالي وقيادات المحافظة على هذه التهنئة الكريمة.