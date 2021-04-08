شمال سيناء تتحدى الإرهاب بأوبريت «العريش تفرح».. الليلة

على أرض الفيروز، وبالتحديد في العريش، وسط حضور غفير من الأهالي، تحتفل وزارة الثقافة، الليلة، بتقديم أوبريت «العريش تفرح»، الحدث الثقافي الأبرز الذي يقدم بالمدينة منذ ما يقرب من عشرة سنوات، وربما الأول منذ ٢٠١١، بالتزامن مع افتتاح قصر الثقافة، الذي تلقى أكثر من ١٠٠ قذيفه وجهتها له جماعات تكفيرية التي كانت تقطن المنطقة قبل تطهيرها على يد الجيش المصري.يشارك في الأوبريت قرابة ٢٠٠ فنان وفنانة من ٥ فرق تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، فضلا عن تقديم فرقة الموسيقى العربية التابعة لدار الأوبرا المصرية بعض عروضها الفنية على خشبة مسرح قصر ثقافة العريش، بحضور وزير الثقافة وقيادات المحافظة.تنظم الهيئة على هامش الحدث، معرض المشغولات اليدوية لأهالي العريش، ومعرض كتاب لإصدارات قصور الثقافة.وأكدت إيناس عبد الدايم، في تصريحاتها للدستور، على أن المشروع يعد الأول من سلسلة مشروعات ثقافية تنويرية تقدمها الوزارة بالعريش، فضلا عن المشروعات الأخرى التي تنفذها الدولة على أرض الفيروز.وأضافت أن الوزارة تكمل مشروع الدمج الثقافي لأطفال العريش مع أطفال القاهرة، لافته إلى أنها خلال لقاءاتها من قبل مع أهالي العريش رحبوا بالأنشطة الثقافية، واحتياج الأهالي لمثل هذه الفعاليات لنشر المعرفة ورفع وعي الأجيال القادمة من أهالي العريش.