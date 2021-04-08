مساعد وزير الخارجية: حقوق الإنسان منهجية راسخة في التشريعات المصرية

قال السفير علاء رشدي، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، إنه تم إنشاء اللجنة العليا لحقوق الإنسان، وذلك تنفيذا للمنهجية الراسخة في جذور مصر وتشريعاتنا، حيث يتم تعزيز حقوق الإنسان لتعزيز الحقوق والواجبات الأساسية في ضوء وجود قيادة سياسية مؤمنة بذلك، مضيفا أن اللجنة العليا لكافة الجهود المبذولة في حقوق الإنسان وكذلك الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وكذلك تعمل على التشريعات وتجمع البيانات والمؤشرات ذات الصلة لتعزيز حقوق الإنسان.وأضاف رشدي، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية فى مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، والذى ينظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن اللجنة العليا لإحداث الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان تختص بمتابعة وإصدار تقارير دورية بشأن القضايا ذات الصلة، بالتعاون مع الوزارات المعنية، وقامت باجتماع تشاوري موسع مع الوزارت المعنية وحوار مجتمعي واسع بشأن الاستراتيجية.وأشاد بدور اللجنة لتعزيز التشاور في حقوق الإنسان بهدف إعطاء قوة لتحقيق للتضافر الموجود.