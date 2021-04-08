نائب محافظ القاهرة يتابع بدء تطعيمات كورونا في روض الفرج

واصل الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إجراء جولاته للمراكز الطبية لمتابعة سير عملها فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.وأجرى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية جولة ميدانية بحي روض الفرج، صباح اليوم، بحضور رئيس الحي تفقد خلالها المركز الطبي بحي روض الفرج لمتابعة البدء في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.وأكد "فوزي" على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتسهيل الإجراءات على المواطنين المسجلين لسرعة حصولهم على اللقاح.