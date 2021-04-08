كورونا يغلق 519 مسجدًا في السعودية

أعلنت وزارة الشئون الإسلامية السعودية، اليوم، عن إغلاق 17 مسجدًا مؤقتًا في 7 مناطق بعد الكشف عن 17 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي المساجد التي تم إغلاقها بالمملكة 519 مسجدًا.وقالت وزارة الشئون الإسلامية، في بيان لها: "أغلقت وزارة الشئون الإسلامية اليوم 17 مسجد مؤقتًا في 7 مناطق بعد ثبوت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين".وأكدت أن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 60 يومًا بلغ 519 مسجدًا، وتم فتح 490 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.