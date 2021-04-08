رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انعقاد فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمجلس «مرصد الصحراء والساحل»

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:00 م
الدكتور عبد الله
الدكتور عبد الله زغلول
عبدالناصر محمد
طباعة
عقد مرصد الصحراء والساحل فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وشارك في الدورة كل من الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء والممثل الوطني لرئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل بمصر، والأمين التنفيذي نبيل بن خاطرة، ومجلس إدارة المرصد.

ويعد المرصد منظمة دولية ذات مجال إفريقي، ويسهم في تدعيم الشراكة حول التحديات ذات العلاقة بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية المشتركة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة التصحر والتغيرات المناخية بمنطقة الصحراء والساحل ومقرها تونس العاصمة، ويضم 26 بلدًا إفريقيًا و7 بلدان غير إفريقية (أوروبية)، بالإضافة إلى كندا و13 منظمة إقليمية تمثل شرق إفريقيا وشمالها وغربها، و4 منظمات أممية (تابعة للأمم المتحدة)، و3 منظمات غير حكومية.

وقام رئيس مركز بحوث الصحراء بإلقاء كلمة مصر والتي تناولت عدة نقاط هامة في برنامج العمل المقترح لهذه الدورة أهمها عرض توصيات الدورة الأخيرة، وكذلك تقديم وتقييم التقرير العملي لإنجازات المرصد والتقرير المالي خلال عام 2020، بالإضافة إلى عرض برنامج العمل للعام للمرحلة القادمة والتي تناول العديد من المشروعات بمشاركة العديد من المنظمات الدولية والإقليمية للمساهمة في إثراء نشاط المرصد ودعم مساهمته في تنفيذ المشاريع والبرامج البيئية، وخاصة في مجال مقاومة التصحر والمحافظة على خصوبة التربة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في الدول الإفريقية أعضاء المرصد.

وذكر سامي أبورجب، ممثل مصر في مرصد الصحراء والساحل، أن الاجتماع أسفر عن إقرار العديد من المشروعات بالدول الأعضاء، ومنها مصر خلال المرحلة القادمة في مجالات اهتمام المرصد والدول الأعضاء، مضيفًا أنه سوف ينعقد الاجتماع القادم بمصر في مارس 2022.

موضوعات متعلقة

سيد عبدالحفيظ يحذر "كهربا" بسبب أزمة "ميدو وفتحي"

ملكة جمال مصر تتألق فى أحدث جلسة تصوير (صور)

الحكومة تنفي إلغاء الدراسة بدءًا من شهر رمضان

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»


الصور

image description

جامعة أسيوط تطلق برنامجًا عن تسجيل الإقرار الضريبي الإلكتروني

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه ديروط المرشحة

image description

جامعة أسيوط تتأهل لمسابقة الأمم المتحدة لريادة الأعمال

image description

الدستور فى جولة داخل أقدم ورشة لتغليف المصاحف فى مصر (صور)

الأكثر قراءة

الحكومة تنفي إلغاء الدراسة بدءًا من شهر رمضان

غادة والي تعلن تفاصيل العملية «زناد 6».. مصادرة آلاف الأسلحة وعصابات التهريب

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

ميامي بيتش الأمريكية ترفع حظر تجول «احتفالات الربيع»

إغلاق أماكن الترفيه في بانكوك و40 إقليما أسبوعين لاحتواء كورونا

الكويت: تغير لون البحر في الدوحة الغربية سببه قلة الأوكسجين بالماء

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تحتفل بافتتاح قصر العريش.. الليلة

اليوم.. آخر ليلة لمسرحية «قواعد العشق 40» على مسرح السلام

معركة العقول.. «تكنولوجيا الصراعات».. كتاب يرصد أنماط الحروب الإلكترونية

ورش رسم للأطفال و«رقص بمبوطي» في سابع أيام معرض زايد للكتاب