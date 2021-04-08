انعقاد فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمجلس «مرصد الصحراء والساحل»

عقد مرصد الصحراء والساحل فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.وشارك في الدورة كل من الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء والممثل الوطني لرئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل بمصر، والأمين التنفيذي نبيل بن خاطرة، ومجلس إدارة المرصد.ويعد المرصد منظمة دولية ذات مجال إفريقي، ويسهم في تدعيم الشراكة حول التحديات ذات العلاقة بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية المشتركة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة التصحر والتغيرات المناخية بمنطقة الصحراء والساحل ومقرها تونس العاصمة، ويضم 26 بلدًا إفريقيًا و7 بلدان غير إفريقية (أوروبية)، بالإضافة إلى كندا و13 منظمة إقليمية تمثل شرق إفريقيا وشمالها وغربها، و4 منظمات أممية (تابعة للأمم المتحدة)، و3 منظمات غير حكومية.وقام رئيس مركز بحوث الصحراء بإلقاء كلمة مصر والتي تناولت عدة نقاط هامة في برنامج العمل المقترح لهذه الدورة أهمها عرض توصيات الدورة الأخيرة، وكذلك تقديم وتقييم التقرير العملي لإنجازات المرصد والتقرير المالي خلال عام 2020، بالإضافة إلى عرض برنامج العمل للعام للمرحلة القادمة والتي تناول العديد من المشروعات بمشاركة العديد من المنظمات الدولية والإقليمية للمساهمة في إثراء نشاط المرصد ودعم مساهمته في تنفيذ المشاريع والبرامج البيئية، وخاصة في مجال مقاومة التصحر والمحافظة على خصوبة التربة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في الدول الإفريقية أعضاء المرصد.وذكر سامي أبورجب، ممثل مصر في مرصد الصحراء والساحل، أن الاجتماع أسفر عن إقرار العديد من المشروعات بالدول الأعضاء، ومنها مصر خلال المرحلة القادمة في مجالات اهتمام المرصد والدول الأعضاء، مضيفًا أنه سوف ينعقد الاجتماع القادم بمصر في مارس 2022.