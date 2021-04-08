مالك برج سكني على كورنيش المعادي: لا شبهة جنائية في حريق إحدى الشقق

استمعت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الخميس، إلى أقوال مالك برج سكني نشب بشقة فيه حريق على كورنيش للنيل والذي أكد عدم وجود شبهة جرائية.وقال مالك العقار أنه يتكون من 17 طابقًا بينها تجاري وسكني وأن الحريق نشب في شقة سكنية، وزاد اشتعال النيران لأن أرضيات الشقة مصنوعة بالكامل من الباركية مما يزيد من صعوبة إطفاءالنيران، وذلك بسبب ماس كهربائي.وتوجهت 4 سيارات من الحماية المدنية وقوات الشرطة وسيارة إسعاف، وتستمر جهودهم حتى تم السيطر على الحريق.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.