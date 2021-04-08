مالك برج سكني على كورنيش المعادي: لا شبهة جنائية في حريق إحدى الشقق
الخميس 08/أبريل/2021 - 12:10 م
نجلاء رفاعيطباعة
استمعت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الخميس، إلى أقوال مالك برج سكني نشب بشقة فيه حريق على كورنيش للنيل والذي أكد عدم وجود شبهة جرائية.
وقال مالك العقار أنه يتكون من 17 طابقًا بينها تجاري وسكني وأن الحريق نشب في شقة سكنية، وزاد اشتعال النيران لأن أرضيات الشقة مصنوعة بالكامل من الباركية مما يزيد من صعوبة إطفاءالنيران، وذلك بسبب ماس كهربائي.
وتوجهت 4 سيارات من الحماية المدنية وقوات الشرطة وسيارة إسعاف، وتستمر جهودهم حتى تم السيطر على الحريق.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
وقال مالك العقار أنه يتكون من 17 طابقًا بينها تجاري وسكني وأن الحريق نشب في شقة سكنية، وزاد اشتعال النيران لأن أرضيات الشقة مصنوعة بالكامل من الباركية مما يزيد من صعوبة إطفاءالنيران، وذلك بسبب ماس كهربائي.
وتوجهت 4 سيارات من الحماية المدنية وقوات الشرطة وسيارة إسعاف، وتستمر جهودهم حتى تم السيطر على الحريق.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.