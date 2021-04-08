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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس هيئة قناة السويس يتقدم جنازة اللواء سماح قنديل

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:30 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
بورسعيد:شيماء رشاد
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تقدم الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جنازة اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد الأسبق، والمستشار الأمني لهيئة قناة السويس، اليوم الخميس، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وكان محافظ بورسعيد الأسبق قد خضع للعزل والعلاج المكثف، إلا أن الفيروس تسبب في إصابته بفشل تنفسي حاد أودى بحياته.

وُلد اللواء سماح قنديل في 20 نوفمبر 1958، وحصل على بكالوريوس علوم عسكرية من الكلية الحربية في 16 فبراير 1981، سلاح الاستطلاع، وتولى كل مناصب سلاح الاستطلاع من قائد فصيلة حتى قائد سلاح استطلاع القوات المسلحة، وعمل بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بعدة وظائف وتدرج في المناصب حتى مساعد مدير الإدارة.

كما عمل مدرسًا بالأكاديمية العسكرية باليمن لمدة عام من أغسطس 2005 حتى أغسطس 2006، وقام بالعديد من الزيارات الخارجية (الولايات المتحدة - فرنسا - سوريا - السعودية - اليمن - الصين - باكستان)، وتولى منصب محافظ بورسعيد، والمستشار الأمني لهيئة قناة السويس.

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