ارتكب 6 وقائع مماثلة.. تجديد حبس «متحرش أتوبيس الجيزة»

قرر قاضي المعارضات بجنوب الجيزة، تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بفعل فاضح والتحرش بفتاة داخل أتوبيس بمنطقة الهرم.وكشفت التحقيقات أن المتهم في واقعة التحرش بفتاة، داخل أتوبيس بدائرة قسم الأهرام، يدعى "عمرو" يعمل مهندسًا في إحدى الهيئات الحكومية 41 سنة، كما سبق ارتكابه 6 وقائع مماثلة في شهرين، واعتاد التحرش الجنسي داخل الأتوبيسات العامة.كانت نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى القبض على متحرش أتوبيس الجيزة فى منطقة الهرم لقيامه بعمل فعل خادش للحياء، ومحاولته التحرش بفتاة وثقت الواقعة.تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى تحديد السيدة المشار إليها وتم التواصل معها هاتفيًا وقررت بحدوث الواقعة على النحو المشار إليه حال استقلالها للأتوبيس من محطة مشعل بشارع الأهرام متجهة إلى الجيزة.وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد الأتوبيس محل الواقعة وبمناقشة السائق أيد ما جاء بأقوال الشاكية، وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه "أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الهرم".وبمناقشته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.