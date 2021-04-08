ضبط عاملان حاولا قتل تاجر مواشى بدار السلام فى سوهاج

استقبل مستشفى دار السلام المركزي جنوب شرق سوهاج، تاجر مواشي مصابًا بطلق ناري فتحتي دخول وخروج بالفخذ اليسرى، إثر تعدي عاملين عليه بسبب خلافات الجيرة، وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وضبط المتهمين والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة للتحقيق.تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا من المستشفى المركزي بوصول "إبراهيم. ع. م. ا" 25 سنة تاجر مواشي ويقيم دائرة المركز مصابًا "بطلق ناري فتحتي دخول وخروج بالفخذ اليسرى" وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.انتقل لمكان الواقعة مساعد المدير لفرقة الشرق ومأمور وضباط المركز، وبالفحص وسؤاله اتهم كلًا من "عبد اللاه. ف. ع" 21 سنة عامل، و"خلف. ع. أ م" 35 سنة عامل، ويقيمان بذات الناحية، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة الأول، ما أدي لحدوث إصابته بسبب خلافات الجيرة.تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين وبحوزة الأول السلاح المستخدم بندقية آلية "عيار 7.62 × 39" و5 طلقات من ذات العيار وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.