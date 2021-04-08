توافد المواطنين لحضور افتتاح المجمع الإسلامي الكبير بالداخلة

توافد عدد كبير من المواطنين بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، لحضور الافتتاح الكبير للمجمع الإسلامي بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء جمال إمبابي، واللواء طارق المهدي، المحافظين السابقين.و حضر المئات من المواطنين لحضور الحدث الهام على أرض المحافظة، وكان من أبرز المشاهد الموجودة ذبح أضحية ولتوزيعها على الفقراء واليتامى، من أمام المجمع الإسلامي بالداخلة قبل بد فعاليات افتتاحه.