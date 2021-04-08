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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صندوق الإدمان ينفذ مبادرة «فكر ولون واكسب» للأطفال بالمنوفية

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:07 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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نفذت وحدة صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة مبادرة "فكر ولون واكسب" للأطفال بمراكز شباب المحافظة، تحت إشراف الدكتور سمير كرم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى حسين، مشرف عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وإيمان بكير، منسق صندوق الإدمان بالمديرية.

و قال مشرف عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحه وعلاج الإدمان والتعاطي بالمنوفية، أن فعاليات المبادرة بدأت منذ بداية شهر أبريل الجاري، والهدف منها حماية الأطفال من التدخين السلبي والتوعية بأضراره وأضرار المخدرات من خلال كراسات التلوين، والقيام معهم بلعبة "فكر ولون واكسب" باستخدام الألوان والتمييز بين الأشخاص الأصحاء الذين لم يدخنوا أو تناولوا المخدرات، وقدرتهم على ممارسة الرياضة والحصول على مراكز كبيرة، والأشخاص الذين يتناولون السجائر ويتعاطون المخدرات واصابتهم بالأمراض.

وأضاف " حسين" أن خطة الصندوق هي توعية الأطفال تتم في أغلب مراكز وقرب محافظة المنوفية، عبر مبادرات في مراكز شباب قويسنا، وبركة السبع، والشهداء، وكفر الشيخ خليل، ومنوف، وكمشيش، والباجور، مشيرا أنه سيتم تنفيذ باقي الفعاليات على مدار شهر أبريل الجاري.

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