دورات تدريبية لإدارة الصحة المدرسية بكفر الشيخ

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن إدارة الصحة المدرسية عقدت اليوم دورة تدريبية استهدفت مسئولى الحملات الصحية ومسئولي البيئة والسكان بالتربية والتعليم، تضمنت شرحًا للإجراءات الاحترازية وكيفية الوقاية من فيروس كورونا، في محاضرة ألأقتها الدكتورة هالة لطفيـ وبلغ عدد المتدربين بالدورة 20 متدربا.وأضحت سلام، أن التدريب مكمل لما تقوم به إدارة الصحة المدرسية من مجهود فى متابعة تلاميذ المدارس ومحاولة رفع الوعى الصحى لديهم.يذكر أن إدارة الصحة المدرسية شاركت فى يوم اليتيم بدور الأيتام وإجراء تحاليل لهم ضمن مبادرة 100مليون صحة مبادرة السمنة والنحافة والأنيميا والتقزم.