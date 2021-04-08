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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في 67 قرية بالمنيا

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:55 م
مشروعات «حياة كريمة»
مشروعات «حياة كريمة»
المنيا ـ على حسين
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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن أنه تم إصدار أوامر الإسناد للجهات المنفذة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري بالمراكز المستهدفة، وذلك من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بإجمالي 67 قرية بنطاق 5 مراكز مستهدفة، وتشمل 18 قرية بمركز العدوة، و6 قري بمركز ديرمواس، 22 قرية بمركز مغاغة، 4 قري بمركز ملوي، 15 قرية بمركز أبوقرقاص، وقريتي الأمل والكمال بمركز المنيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمتابعة أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستمع محافظ المنيا من مسئولي الجهات المختصة في إصدار أوامر الإسناد للشركات المنوط بها تنفيذ أعمال التطوير وإقامة المشروعات بالقرى المستهدفة، لمتابعة نسب التنفيذ وإجراء المعاينات للمواقع المحددة، ورفع إحداثيات المواقع، بالإضافة لمناقشة المعوقات التي تواجه أعمال تنفيذ المشروعات.

وأشار المحافظ إلى أن مشروعات الصرف الصحي ومحطات المعالجة وتوصيل خطوط المياه، تعد من أهم المشروعات التي لها أولوية التنفيذ في القري المستهدفة، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد.

من جانبه أكد نائب محافظ المنيا علي تحديد المخططات الزمنية، والاعتمادات المالية عقب الانتهاء من إصدار أوامر الاسناد، وذلك وفقًا لخطة الدفع للشركات المنوط بها تنفيذ الأعمال، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمؤشر الزمني، والمؤشر المالي وفقًا لما يتقدم من الأعمال، موجهًا برفع الإحداثيات الخاصة بمواقع التنفيذ مع رفع الصور قبل التطوير، وأثناء التطوير، وبعد الانتهاء من أعمال التطوير، لمتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع.

من جهتها أكدت المهندسة إيمان عبدالرزاق، مسئول الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه إلى جانب إصدار أوامر الإسناد لـ67 قرية، فقد تم إسناد 40 قرية بنطاق الـ5 مراكز المستهدفة لمشروعات سبق العمل بها، وجارٍ الانتهاء من أعمال التصميمات ورفع الإحداثيات والمقايسات للبدء في التنفيذ.


وأوضح مسئول شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن إجمالي عدد المشروعات المطروحة يبلغ 32 مشروعًا، وتم الانتهاء من طرح 31 مشروعًا، وجارٍ متابعة الموقف التنفيذي للأعمال.
بدء تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في 67 قرية بالمنيا
بدء تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في 67 قرية بالمنيا
بدء تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في 67 قرية بالمنيا
بدء تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في 67 قرية بالمنيا
بدء تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في 67 قرية بالمنيا
بدء تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في 67 قرية بالمنيا
بدء تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في 67 قرية بالمنيا
بدء تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في 67 قرية بالمنيا
بدء تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في 67 قرية بالمنيا
بدء تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في 67 قرية بالمنيا
بدء تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في 67 قرية بالمنيا
بدء تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في 67 قرية بالمنيا
بدء تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في 67 قرية بالمنيا
بدء تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في 67 قرية بالمنيا

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