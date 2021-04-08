إيطاليا: نعمل على تعزيز حجم المساعدات للقطاعات المتضررة جراء كورونا

أعرب وزير العمل الإيطالي، أندريا أورلاندو، عن تفهمه للاضطرابات الاجتماعية في البلاد، مؤكدا أن الحكومة ستستجيب لذلك من خلال تعزيز حجم وسرعة المساعدات للقطاعات المتضررة جرّاء أزمة جائحة كورونا.وقال أورلاندو، في تصريح أوردته وكالة "آكي" الإيطالية: "أمام احتجاجات الأيام الأخيرة والتوترات الاجتماعية، لا يمكن أن يكون هناك سوى القلق.. أعتقد أن هناك شعورًا بالضيق مفهومًا ومتزايدًا، وفي بعض الأحيان يكون متطرفًا ويغذي بطريقة ما أولئك الذين يحاولون استغلاله".وأضاف: "رد فعلنا يجب أن يكون الحزم تجاه الأعمال غير القانونية، فضلا عن اهتمام كبير بما يكمن وراء محاولة تحسين القدرة على التدخل لحلحلة الأزمة أيضًا".وأكد أورلاندو أن رد الحكومة على هذا القلق ينطوي على توفير مزيد من السرعة في تقديم الموارد للذين يعانون أكثر من غيرهم، وذلك من خلال اختيار الجهات المعنية بعناية، سواء للإعانات الجديدة أو لمزيد من الإمدادات المالية المحتمل لامتصاص الصدمات الاقتصادية.كما أشار إلى أن تطعيم الجميع ليس مجرد تدخل صحي، بل اقتصاديا أيضًا، وأنه الخطوة الأولى نحو التعافي.