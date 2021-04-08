هزتان أرضيتان تضربان شمال العراق

أعلنت مصادر هيئة الرصد الزلزالي العراقية اليوم الخميس، أن هزتين أرضيتين ضربتا الحدود العراقية الإيرانية دون الإعلان عن إصابات أو خسائر مادية.وقالت هيئة الأنواء الجوية في بيان، إن المراصد الزلزالية سجلت هزتين أرضيتين خفيفتين قرب الحدود العراقية الإيرانية شرق قضاء بنجوين بمحافظة السليمانية.وأضافت، أن هزة أرضية بقوة 3.3 درجة ضربت شمال شرق قضاء بنجوين، أما الثانية فكانت بقوة 3.2 وضربت قضاء بنجوين.