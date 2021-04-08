إحالة واقعة تزوير رسومات هندسية لرخصة بناء بمنوف للنيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، واقعة تزوير في مستندات رسمية إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها والتي تتمثل في التلاعب والعبث في حدود الرسم الهندسي لرخصة بناء مستخرجة لأحد المواطنين بالوحدة المحلية بطملاي التابعة لمركز ومدينة منوف، مما ترتب عليه التعدي على خط التنظيم للشارع العام، جاء ذلك بناءَ على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.و تبين من خلال التحقيقات وجود شبهة تزوير في مستندات رسمية من موظفين عموميين بهدف إظهار واقعة وبيانات غير صحيحة بمستند رسمي، في شكل واقعة صحيحة بالتواطؤ مع الصادر لصالحه الترخيص لإكسابه حق غير شرعي، ما ترتب عليه تمكين المواطن الصادر لصالحه الترخيص التعدي على خط التنظيم للشارع وإقامة مبنى خرساني دور أرضي وأول وثاني علوي دون سقف، وأدى إلى غلق نصف الشارع نتيجة العبث بالترخيص والتعدي على حق الدولة.ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد المالي والإداري، والتصدي بكل حزم وقوة لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي ومشددًا على محاسبة المقصرين.