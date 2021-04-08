عودة 233 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلدهم خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين أن 233 لاجئا (منهم 70 امرأة و118 طفلا) عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس) و(تلكلخ) الحدوديين.وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم الخميس، أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر (نصيب) الحدودي خلال الساعات الأخيرة.وأشار البيان أيضا إلى عدم عودة أي نازحين إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفا أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.7 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدة عثمان بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 9 عبوات ناسفة قابلة للانفجار.