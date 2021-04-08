«المشاط»: القيادة السياسية عازمة على تنفيذ خطة إصلاحية شاملة

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، سعينا خلال العام الماضى على استخدام مصطلحات جديدة لتحقيق بصمة واضحة فى حياة البشر، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية تمكنا من اتخاذ خطوات فعالة لتحقيق التنمية فى مختلف القطاعات، نسعى لدفع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية للأمام.وأضافت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمة لها فى مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، والذى ينظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية"، أن عام 2020 كان عاما استثنائيا واجه فيه العالم جائحة كورونا، وكان لها آثار جسيمة اقتصادية واجتماعية، ولم ينج منها أى من الدول، مشيرة الى أهمية التعاون متعدد الأطراف فى تحقيق التنمية.ولفتت وزيرة التعاون الدولى، الى أن القيادة السياسية فى مصر عزمت منذ 2016 على تنفيذ خطة اصلاحية شاملة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى والارتقاء بالصحة وخلق فرص عمل وتحقيق انجازات كبيرة، متابعة: "طموحاتنا كبيرة والعمل لا يتوقف والمواطن محور الاهتمام".وجاءت نص الكلمة كالتالى:السيدات والسادةإنه لمن دواعى سرورى أن أنضم إليكم اليوم فى هذا الحدث الهام، والأول من نوعه، الذى يضم العديد من الأطراف ذات الصلة والجهات الفاعلة، لمناقشة موضوعات فى غاية الأهمية لأمتنا وشعبنا، باعتبارنا من صناع القرار وجزء من مجتمع واحد.فقد كان عام 2020 عامًا استثنائيا بكل المقاييس، حيث واجه العالم تحديات غير مسبوقة جراء جائحة كورونا، تخطت الحدود الجغرافية، وكان لها آثار سلبية جسيمة ليس فقط على النواحى الصحية، بل أيضًا الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، لم ينجُ منها أى من الدول، مهما كان مدى النمو أو التقدم الاقتصادى المحقق.ونتيجة لذلك، فقد أبرز هذا العام أهمية التكاتف الدولى، والتعاون متعدد الأطراف لتصحيح المسار، والعمل بابتكار، وتوجيه طاقاتنا نحو التكامل والبناء، كما كانت الجائحة حافزا دافعًا نحو توجه الدول لتسريع وتيرة الاصلاحات، لاسيما فى مجال التحول الرقمى، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائى، والرعاية الصحية، وضم العمالة غير الرسمية للقطاع الرسمى، واتخاذ خطوات فعالة نحو تحقيق تكافؤ الفرص وخاصة من خلال تمكين المرأة وخلق فرص العمل للشباب، ودعم الفئات المهمشة.السيدات والسادةدعونى استشهد هنا بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى أكدت على أهمية التعاون متعدد الأطراف فى تحقيق التنمية على المستويين الدولي، والمحلى:"وإذا كان (الأمل يولد من الألم) فلعلنا نجد فى الأزمة الراهنة ما يدفعنا لبث روح جديدة فى جهودنا الحثيثة لتفعيل العمل الدولى متعدد الأطراف ودور الأمم المتحدة كقاطرة له"، وإن "الأرض تسع الجميع طالما كان نبذ الصراعات، وصنع وبناء السلام، والتعاون الدولى هى الأسس الحاكمة للعلاقات بين الدول والشعوب من أجل تحقيق التنمية والأمن والاستقرار والرفاهية للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء".واتساقًا مع هذا النسق، فقد سعينا خلال العام الماضي، فى وزارة التعاون الدولى على أن نستخدم مصطلحات جديدة تقودنا نحو تحقيق بصمة واضحة فى هذا الوقت الاستثنائى، فلا يرتبط مصطلح "الدبلوماسية" عادة بالاقتصاد لكن الوقت الحالى يفرض علينا إعادة النظر فى هذا الأمر، فمع الحاجة الماسة لترك بصمة واضحة فى حياة البشر، وتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من الأمن الغذائى مرورًا بمكافحة تغير المناخ، كان لزامًا أن نرسخ مفهومًا جديدًا يشرح رؤيتنا فى وزارة التعاون الدولى، وهو "الدبلوماسية الاقتصادية" لدفع التعاون متعدد الأطراف، وذلك على ثلاثة محاور رئيسية:أولا: منصة التعاون التنسيقى المشترك مع شركاء التنمية متعددى الأطراف، لضمان تحقيق التكامل بين برامج التعاون الاقتصادى والمساعدات الإنمائية الرسمية.ثانيا: سرد المشاركات الدولية لتسليط الضوء على قصص النجاح المحققة فى إطار التعاون الاقتصادي، ودفع الرؤية المشتركة إلى الأمام، مع وضع الاستثمار فى المواطن المصرى كأولوية أولى إدراكا بأن رأس المال البشرى هو محور عملية التنمية الشاملة فى البلاد.ثالثًا: مطابقة التمويل التنموى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لضمان التقدم نحو تحقيق الرؤية الوطنية 2030 وتحقيق النفع للمواطنين.فمن خلال الدبلوماسية الاقتصادية والشراكات الدولية، تمكنا من اتخاذ خطوات فعالة نحو سد الفجوة التمويلية لتحقيق التنمية فى مختلف القطاعات، من خلال إبرام اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 9.8 مليار دولار خلال 2020، منها 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلف، 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص، من خلال هذه الاتفاقيات التمويلية التنموية نسعى لدفع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية إلى الأمام، وتعزيز نمو شامل ومستدام يقوده القطاع الخاص، ويتوافق مع الثلاث عوامل: المواطن محور الاهتمام، المشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.وفى طريقنا نحو دعم الجهود التنموية ندرك أنه لا توجد حلول سحرية، لكن كل ما يمكننا القيام به التأكد من أن ما نقوم به من عمل يخدم بالفعل الأهداف الموضوعة بدقة وعناية، وهذا ما نسعى للقيام به فى وزارة التعاون الدولى من خلال محفظة مشروعات تضم 377 مشروعًا بتمويل قدره 25 مليار دولار، فى مختلف قطاعات الدولة، ومع جميع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددى الأطراف، أذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر، شركاءنا من الدول العربية الاشقاء، والصناديق العربية، والدول الأوروبية، والمفوضية الأوروبية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبى لإعادة العمار والتنمية، والولايات المتحدة الأمريكية، والدول الآسيوية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأفريقى للتنمية.وتخدم هذه التمويلات احتياجات المواطن المصري، من خلال محاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وتنمية القرى الأكثر احتياجًا، والتغلب على التحديات الاقتصادية، وتطوير البنية الأساسية، والمرافق، ووسائل النقل، فضلًا عن خلق منظومة حديثة ومتطورة للرعاية الصحية والتعليم، والتمكين الاقتصادى للمرأة، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأفكار المبتكرة لتكوين أجيال جديدة من المتفوقين والمبدعين، وأصحاب المواهب.السيدات والسادة،"إنّ عدم ترك أحد يتخلف عن الركب" هو الوعد المركزى التحويلى لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وإنه يمثل التزامًا لا لبس فيه من جميع الدول بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله، ووضع حد للتمييز والإقصاء، والحد من أوجه عدم المساواة والضعف التى تؤدى إلى ترك الناس خلف الركب وتقوض إمكانات الأفراد والبشرية ككل.وكما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس فى اليوم العالمى لحقوق الإنسان، 10 ديسمبر 2020 بأنه "يجب أن يكون الناس وحقوقهم فى مقدمة ومركز الاستجابة والتعافي، ونحن بحاجة إلى أطر عالمية قائمة على الحقوق مثل التغطية الصحية للجميع، للتغلب على هذا الوباء وحمايتنا للمستقبل".وعليه، فإننا نعمل على تحسين خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، ويتم تحقيق ذلك من خلال عدة مبادرات، منها التعاون القائم مع البنك الدولى لدعم نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر، ويشمل المشروع تغطية إلزامية للمواطنين ولأول مرة يوحد الجهود مع القطاع الخاص، كما يهدف إلى حماية الفئات الأكثر ضعفًا من ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية.