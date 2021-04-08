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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحصين 26 ألف طائرا من الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:01 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بقرى ومراكز المحافظة، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكدًا أنه تم تحصين 25970 طائر ضد الأمراض الوبائية، و5500 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور فضلًا عن تطهير 5 أسواق، و9 رياشات، ومعاينة مزرعة، وسحب 10 عينة ما قبل البيع، بالإضافة إلي استخراج تصريح نقل طيور، بإجمالي 3000 طائر.

ووجه محافظ كفر الشيخ الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسؤولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكدًا على استمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين

ممن جهته قال الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أن حملات التقصي النشط للأمراض الوبائية ما زالت مستمرة، بالإضافة إلي أعمال التحصين، والتسجيل، والترقيم، والندوات الارشادية عن مرض الجلد العقدي، وجدري الأغنام، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية. ‏ ‏

وأضاف "عبداللاه"، أن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة.

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