غلق جزئى 3 أيام لمطلع كوبرى الدقى

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة، بإجراء أعمال الصيانة الخاصة بالفاصل العرضي لكوبري الدقي المعدني، تحديدًا بالمطلع للقادم من ميدان الأورمان باتجاه شارع البطل أحمد عبدالعزيز، ما يتطلب غلقه جزئيًا بالنطاق المحدد لمدة 3 أيام، اعتبارًا من الساعة 1 صباح غدًا الجمعة، وحتى الساعة 5 صباح الأحد، على مدار الـ24 ساعة، دون تعطيل لحركة المرور.وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الأعمال تأتى فى إطار أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظة، ضمن خطة العمل المكثفة للانتهاء من صيانة مختلف المرافق بأحياء ومراكز ومدن المحافظة قبل قدوم شهر رمضان تفاديًا لأعمال الغلق خلال الشهر الكريم.كما وجه المحافظ مسئولى الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لتيسير الحركة المرورية بمحيط مناطق العمل، وبناءً عليه قامت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.وأهابت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالمواطنين من قائدى المركبات الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتفادي الازدحام.