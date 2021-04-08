رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق جزئى 3 أيام لمطلع كوبرى الدقى

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:12 م
كوبري الدقي
كوبري الدقي
عبدالله هشام
طباعة
أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة، بإجراء أعمال الصيانة الخاصة بالفاصل العرضي لكوبري الدقي المعدني، تحديدًا بالمطلع للقادم من ميدان الأورمان باتجاه شارع البطل أحمد عبدالعزيز، ما يتطلب غلقه جزئيًا بالنطاق المحدد لمدة 3 أيام، اعتبارًا من الساعة 1 صباح غدًا الجمعة، وحتى الساعة 5 صباح الأحد، على مدار الـ24 ساعة، دون تعطيل لحركة المرور.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الأعمال تأتى فى إطار أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظة، ضمن خطة العمل المكثفة للانتهاء من صيانة مختلف المرافق بأحياء ومراكز ومدن المحافظة قبل قدوم شهر رمضان تفاديًا لأعمال الغلق خلال الشهر الكريم.

كما وجه المحافظ مسئولى الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لتيسير الحركة المرورية بمحيط مناطق العمل، وبناءً عليه قامت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

وأهابت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالمواطنين من قائدى المركبات الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتفادي الازدحام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التعليم» تعلن رابط الحصول على ورقة المفاهيم لطلاب الأول والثانى الثانوى

المتهم بقتل الطفلة ريماس: «معرفتش اغتصبها فقتلتها»

رابط تسجيل تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي

ملكة جمال مصر تتألق فى أحدث جلسة تصوير (صور)


الصور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه ديروط المرشحة

image description

جامعة أسيوط تتأهل لمسابقة الأمم المتحدة لريادة الأعمال

image description

الدستور فى جولة داخل أقدم ورشة لتغليف المصاحف فى مصر (صور)

image description

«سبيشال وان» في دربالة.. حكاية أصغر مدير فني حاصل على بطولة في مصر (فيديو)

الأكثر قراءة

غادة والي تعلن تفاصيل العملية «زناد 6».. مصادرة آلاف الأسلحة وعصابات التهريب

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 8-4-2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ميامي بيتش الأمريكية ترفع حظر تجول «احتفالات الربيع»

إغلاق أماكن الترفيه في بانكوك و40 إقليما أسبوعين لاحتواء كورونا

الكويت: تغير لون البحر في الدوحة الغربية سببه قلة الأوكسجين بالماء

بقايا بشرية تكشف عن هجرة قديمة إلى أوروبا

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تحتفل بافتتاح قصر العريش.. الليلة

اليوم.. آخر ليلة لمسرحية «قواعد العشق 40» على مسرح السلام

معركة العقول.. «تكنولوجيا الصراعات».. كتاب يرصد أنماط الحروب الإلكترونية

ورش رسم للأطفال و«رقص بمبوطي» في سابع أيام معرض زايد للكتاب