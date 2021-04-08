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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الاستماع لأقوال طفلة في اتهام شاب بالتحرش بها بالزاوية الحمراء

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:58 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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تستمع نيابة الزاوية الحمراء، برئاسة المستشار أحمد حسانين رئيس النيابة، لأقوال طفلة تعرضت للتحرش ومحاولة هتك العرض من شاب بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة، عقب ورود بلاغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء، بقيام الأهالي بالقبض على شاب حاول اغتصاب طفلة داخل عقار بدائرة القسم، وتبين أنه اثناء دخول طفلة 9 سنوات لأحدي العقارات تبعها المتهم وحاول التحرش بها واغتصابها، فتمكنت من الهروب منه.

وكشفت التحريات ان الشاب حاول الهروب لكن الأهالي تمكنوا من القبض عليه وإبلاغ الشرطة التي حضرت علي الفور وتم اقتياده لقسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو تظهر فيه طفلة عمرها حوالى 9 سنوات، ثم يقوم شاب فى العشرينيات من العمر بالتسلل وراءها، والدخول إلى العقار، وبعدها تخرج الطفلة مسرعة ويحاول المتهم الهروب، ولكن الأهالي يعترضون طريقه، ويتمكنون من ضبطه، وتم إبلاغ الشرطة التي انتقلت لمكان الواقعة.

وتحفظ رجال المباحث على المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم، واعترف بارتكابه الواقعة.

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