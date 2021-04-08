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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إقامة محطة معالجة للصرف الصحي للتخلص من برك الأكسدة بالمنيا

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:58 ص
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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وافق اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على إقامة محطة معالجة للصرف الصحي لخدمة المنطقة الصناعية للتخلص من مشكلة برك الأكسدة بالمنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بالمنيا، بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، والمهندسة شدى إبراهيم، المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية، وممثل هيئة التنمية الصناعية، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

و قال محافظ المنيا إن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها ومستوياتها في خدمة الاستثمار في أي مكان، طالما يتسم المستثمر بالجدية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة والنهوض بها لرفع معدلات التنمية وتوفير فرص عمل للشباب، كما تقدم الحكومة المساندة الكاملة لكافة المستثمرين وتعمل علي تهيئة مناخ الأعمال وتطوير التشريعات اللازمة لتنمية وزيادة الاستثمارات، وتحسين مستوى دخل الفرد، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.

وخلال الاجتماع وافق مجلس إدارة المنطقة الصناعية علي تقرير إدارة البيئة بالمحافظة لمعاينة واختيار أحد المواقع بالمنطقة الصناعية، للتخلص الأمن من المخلفات الصلبة الناتجة عن مصانع الرخام وكربونات الكالسيوم ومواد البناء.

كما ناقش المحافظ عددا من المشكلات التي يعاني منها المستثمرين، والخاصة بالمياه بالمنطقة، حيث وجه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، لدراستها ووضع الحلول الفورية اللازمة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.

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