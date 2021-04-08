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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 10 سنوات لتاجر «هتك عرض طفلتين» داخل محله بالقاهرة

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:56 ص
هتك عرض
هتك عرض
نجلاء رفاعي
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، بمعاقبة تاجر بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة هتك عرض طفلتين داخل محله.

تعود أحداث الواقعة بتلقي قسم شرطة عابدين، بلاغا من والد طفلة أفاد فيه بتعرض ابنته لهتك عرض على يد تاجر داخل محله، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات وأقوال الطفلة، أن المتهم يمتلك محلا في منطقة عابدين، فاستدرج طفلة إلى داخل محله بحجة بيع "حلوى" لها وتحسس مناطق حساسة من جسدها.

كما شهدت طفلة أخرى ضد المتهم، وهى ابنة شقيق والد المجني عليها الأولى، وقالت إن نفس المتهم استدرجها إلى داخل محله وهتك عرضها، لتأمر النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات التى قضت عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.

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