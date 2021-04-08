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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:56 ص
جريدة الدستور
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وقعت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في مجالات التعليم والتدريب للطلاب والأطباء فى تخصصات الطب المختلفة وكذا المجالات العلاجية والبحثية.

يأتي هذا فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى مجالات البحث العلمي وتقديم الخدمات الطبية والتعليم الطبي المتميز.

ويهدف البروتوكول إلى توفير فرص تدريب متميزة لطلاب كلية الطب بالجامعة بعدد من مستشفيات القوات المسلحة ما يسهم فى تخريج أجيال متميزة من شباب الأطباء، كما تم الاتفاق على تنظيم دورات تدريبية معتمدة دوليًا ومحليًا لتدريب الكوادر الطبية من كلا الطرفين فى مختلف التخصصات الطبية، وكذلك التنسيق والاستفادة المشتركة من الخبراء الأجانب عند زيارة أى من الطرفين، فضلا عن عقد المؤتمرات العلمية وورش العمل التخصصية فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التعاون بين الطرفين في مجال تقديم القوافل الطبية المشتركة.

يأتي ذلك انطلاقًا من دور القوات المسلحة فى تهيئة فرص أكبر للتعاون مع المؤسسات البحثية وكليات الطب بالجامعات المصرية للارتقاء بمستوى المنظومة الصحية فى مصر بما ينعكس أثره على تقديم خدمة طبية فائقة للمجتمع المصرى. 
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

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