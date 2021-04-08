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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط صاحب مخبز استولى على ربع مليون جنيه من أموال الدعم

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:54 ص
متهم
متهم
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1232) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (2 طن أسماك مدخنة "رنجة" داخل عبوات غير صالحة للاستخدام الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الأسماك المدخنة) بمحافظة الغربية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1٫25 طن "لحوم بلدية – مقطعات دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدونة عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة.

وأثمرت الجهود عن ضبط (10 طن "ملح طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ويشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لإدخاله فى عمليات تصنيع منتجات الألبان وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية، وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية)، لاستيلائه على مبلغ (222٫643 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

ونجحت الجهود في ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة سوهاج)، بحوزته (310 بطاقة تموينية) خاصة بالمواطنين قام المذكور بتجميعها للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن محل بدال تموينى – بمحافظة الجيزة)، وبحوزته (1٫3 طن "سكر تموينى" – 360 عبوة "زيت تموينى") مخصصين ربطًا للصرف على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين لبيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (2 طن "أسمدة زراعية" مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ، وضبط (5٫7 طن "أعلاف حيونية" معبأة داخل أجولة غير صالحة للاستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

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