وضع حجر أساس فندق سياحي ومنطقة ترفيهية بأرض المرور القديم في طنطا

وضع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، حجر أساس إنشاء فندق سياحي ومنطقة ترفيهية ومطاعم بأرض المرور القديم بشارع الجلاء بطنطا، بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي والشركة الفرنسية "جاب".وأوضح المحافظ، أن الفندق سيحتوي على 120 غرفة وحمام سباحة، وقاعات مؤتمرات ومجمع لمحلات الغذاء ومنطقة ترفيهية وجراج متعدد الطوابق.ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة، تفقد الوزير لمشروع تطوير محطة إنتاج البيض بقرية كفرالشيخ سليم بطنطا، ومشروع إنشاء المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة بطنطا، وأعمال تطوير كورنيش ترعة القاصد بطنطا،وأعمال التطوير الجارية بميدان السيد البدوي وميدان المحطة بطنطا.