ضبط 5 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير خلال 24 ساعة

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.وتمكنت الجهود في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة من ضبط قضية، وفي مجال الأمن العام 29 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، والمخالفات المرورية 1884 مخالفة مرورية متنوعة.وأسفرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 224 حكما قضائيا متنوعا، وفي مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط 5 قضايا.