6 أطعمة ينبغى التوقف عند تناولها بعد سن الثلاثين

الحساء المعلب



المشروبات الغازية



القهوة



الحليب



عصائر الفاكهة



الزبادي ذو النكهات



قبل سن الثلاثين لا نلق بالا بما نتناوله من سكريات ودهون يتم حرقه بسهوله داخل الجسم، ولكن بعدها لابد أن نلتفت لما نتناوله لقلة قدرة الجسم على الحرق، ووفقًا لموقع health، هناك أطعمه علينا أن نتوقف عن انضمامها للروتين اليومي.يحتوى على كمية كبيرة من الصوديوم والأملاح يصل إلى 40%لكل وجبة، لذا عليك تناول الحساء غير المعلب.تحتوى على كمية كبيرة من السكر، لذا عليك بعد عمر الثلاثين التوقف عنها لا محال.مشروبات الكافيين تجعلك تبقي مستيقظًا مما يحرمك من الهرمونات التى يحتاجها جسمك خلال الليل.رغم أن الحليب مفيد للجسم لكن بعد الثلاثين لا تستطيع أجسامنا معالجته بذات الكفاءة.تعتبر عصائر الفاكهة المعلبة أسوأ ما يمكن تناوله خلال هذا المرحلة العمرية، وتشمل عصائر الفاكهة المزيد من السكر وتمتص عدد من العناصر الغذائية المهمة.يحتاجه الصغار لتكوين الكولاجين، لا تتناول زبادي ذو نكهات حتى لا تزيد وزنك بطريقة سريعة.