تحرير 5615 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة والصحراوية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق، مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 5615 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2314 تجاوز السرعة المقررة، و154 مخالفة السير بدون تراخيص، و41 مخالفة موقف عشوائي، و30 مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.