القبض على 3 أشخاص أثناء بيعهم أدوات نجارة مسروقة في مصر القديمة

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على 3 أشخاص أثناء بيعهم أدوات نجارة مسروقة بمصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة.وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، مفادها عرض 3 أشخاص "أدوات نجارة" للبيع بثمن بخس، لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، ويشتبه فى كونها من متحصلات واقعة سرقة.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وتبين أنهم 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق مُحمل عليها "شنيور كهربائي، منشار كهربائي، أدوات نجارة، اسطوانة بوتاجاز، 2 عتلة حديدية" مجهولة المصدر.بمناقشتهم عن مصدر المضبوطات، اعترفوا بسرقتها من داخل ورشة نجارة كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة بأسلوب "كسر القفل" باستخدام السيارة والأدوات المضبوطة بحوزتهم، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.