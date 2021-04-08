العراق: موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر حتمي وثابت

أكدت مفوضية الانتخابات العراقية أن موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل حتمي وملزم لا يمكن تغييره من الناحية القانونية.وذكرت المفوضية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الخميس، أن المواعيد النهائية هي أن فترة تسجيل التحالفات السياسية حتى الأول من مايو 2021، وفترة استقبال قوائم المرشحين حتى 17 أبريل 2021، وأن موعد إجراء الانتخابات في العاشر من أكتوبر المقبل وهو موعد حتمي ومُلزم لا يمكن تغييره من الناحية القانونية.وكانت مفوضية الانتخابات في العراق قد قررت مؤخرًا إلغاء تصويت الناخبين المقيمين في الخارج في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل، وأرجعت القرار لأسباب فنية وقانونية ومالية وصحية.وقررت الحكومة العراقية، في 19 يناير الماضي، تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة لتجرى في أكتوبر المقبل، بدلا من يونيو، بناء على اقتراح مفوضية الانتخابات.